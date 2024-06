O prefeito Sebastião Melo vetará o projeto aprovado pela Câmara de Vereadores que suspende por dois anos o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Lixo (TCL) de imóveis atingidos pela enchente. Em contrapartida, o prefeito enviará nova proposta ao Legislativo concedendo isenção desses tributos com vigência até o final do ano.