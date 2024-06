Chuva e vento sul Notícia

Guaíba pode atingir cota de inundação neste fim de semana, diz IPH

O aumento do nível do Guaíba depende da confirmação da quantidade de chuva e da direção do vento previstos para os próximos dias

26/06/2024 - 16h15min Atualizada em 26/06/2024 - 16h18min