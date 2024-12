Após quatro dias, energia elétrica é restabelecida em bairro de Alvorada 

Moradores do Jardim Algarve tiveram que improvisar durante os quatro dias sem energia elétrica.

Após quatro dias, a energia elétrica foi restabelecida no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, na Região Metropolitana. Os moradores estavam sem luz desde o vendaval que atingiu o Rio Grande do Sul, no último domingo (15), até esta quinta-feira (19).