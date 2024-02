Depois de uma década de silêncio, a vida voltará a pulsar numa escola pública que já foi referência na educação básica e na formação de professores. Terminou a reforma que parecia interminável no Instituto de Educação Flores da Cunha, o prédio em estilo neoclássico, com frente para a Avenida Osvaldo Aranha, dentro do Parque da Redenção. A entrega das obras, às 9h de segunda-feira (19), marca também o início do ano letivo de 2024.