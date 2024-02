Foram devolvidas neste domingo (21) às paredes do Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, três obras de arte centenárias. As telas estavam sendo restauradas desde novembro do ano passado, em paralelo às obras de recuperação da escola, que está fechada desde 2016. Com a ação, uma nova fase da recuperação deve iniciar nas próximas semanas.