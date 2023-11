Os alunos da rede estadual de ensino e suas famílias já podem se programar para o ano letivo de 2024. As aulas vão começar em 19 de fevereiro. O recesso escolar será entre 22 de julho e 2 de agosto. Já o encerramento do ano letivo ocorrerá no dia 20 de dezembro. As datas foram publicadas nesta sexta-feira (17), no Diário Oficial do Estado.