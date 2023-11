Depois de finalmente parecer ter encontrado uma empresa interessada para a realização das obras, inclusive com assinatura de contrato e presença do governador Eduardo Leite na cidade, em abril, agora é a ausência de quem havia começado as reformas que atrasa a requalificação estrutural da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Alexandre Zattera, no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul.