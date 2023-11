Com 85% dos trabalhos já realizados, a restauração do Instituto de Educação General Flores da Cunha, localizado na Avenida Osvaldo Aranha, se encaminha para o fim. A Secretaria Estadual de Obras Públicas reafirma que a recuperação dos prédios históricos será concluída antes do início do ano letivo, programado para iniciar em fevereiro de 2024.