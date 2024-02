A saída do ex-governador José Ivo Sartori (MDB) de um páreo do qual ele jamais disse que concorreria foi recebida com alívio pelos concorrentes que já estão alinhados no partidor. Mesmo que oficialmente os adversários não admitam, Sartori seria um candidato temido na esquerda e na direita, não só por ter sido governador e duas vezes prefeitos, mas pelo trânsito em diferentes segmentos.