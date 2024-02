Depois de 15 anos no PSDB, o vereador Ramiro Rosário formaliza no dia 12 de março seu ingresso no Partido Novo. A filiação só ocorrerá agora porque no dia 7 de março será aberta a janela para que vereadores possam trocar de partido sem perder o mandato. Na prática, o vereador já vem há vários meses trabalhando alinhado ao Novo, depois de uma série de desentendimentos com o PSDB, que não fez nenhum esforço para retê-lo.