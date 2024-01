A proposta do ex-prefeito Alceu Barbosa Velho, de uma aliança encabeçada pelo ex-governador José Ivo Sartori, reunindo MDB, PDT e PT para disputar a prefeitura de Caxias, não tem chances de prosperar. Primeiro, porque o MDB não quer saber de aliança com o PT. Segundo, porque o PT só aceitaria conversar com o MDB se o partido parar de falar em "aliança com a centro-direita".