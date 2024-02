Verborrágicos na hora de planejar um golpe para impedir que o resultado da eleição de 2022 fosse respeitado, os principais conspiradores optaram pelo silêncio diante do medo de caírem em contradição no depoimento à Polícia Federal. Foi uma avaliação dos riscos de sinistro: melhor deixar passar a ideia de que quem cala consente do que sustentar uma versão e ela ser desmentida por outro personagem interrogado em outra dependência.