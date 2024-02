O depoimento previsto para quinta-feira (22) será o sexto de Jair Bolsonaro à Polícia Federal (PF) desde que deixou a presidência da República. Nas últimas ocasiões, ele se recusou a responder aos questionamentos dos investigadores. Embora tenha dito publicamente que nada tem a esconder, o silêncio do ex-presidente é estratégico, e tem relação direta com as dúvidas sobre o que foi revelado na delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e um de seus assessores mais próximos.