Um dos alvos da operação da Polícia Federal (PF) que apura um planejamento de golpe de Estado no Brasil, o coronel do Exército Bernardo Romão Correa Neto atuava como assistente do comandante militar do Sul na época em que, segundo as investigações, se envolveu diretamente na trama. Lotado em Porto Alegre, ele teria utilizado a influência junto a outros oficiais com quem se relacionou durante a carreira para organizar uma reunião em Brasília e a execução do golpe.