Após a realização de audiência de custódia nesta sexta-feira (9), os quatro presos durante a operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), na quinta, seguem na cadeia. Foram detidos os ex-assessores da Presidência da República, Filipe Martins e Marcelo Câmara, e o militar Rafael Martins, além do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que foi pego em flagrante por posse de arma de fogo. As informações são do g1.