Embora seja contrário ao uso de delação premiada, o advogado do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse que concordou com a assinatura do acordo porque a situação do cliente era crítica. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta segunda-feira (19), Cezar Bitencourt negou que seu cliente tenha omitido informações da Polícia Federal (PF) ao não citar a gravação de uma reunião antes das eleições de 2022 entre o ex-presidente, ministros e chefes das Forças Armadas.