O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será interrogado pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira (22) em Brasília, sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O depoimento está no bojo da operação Tempus Veritatis, na qual a PF investiga uma trama para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Outros 24 envolvidos serão ouvidos, na Capital Federal e nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Ceará. Entre os depoentes estão quatro ex-ministros bolsonaristas, além de duas dezenas de assessores próximos a Bolsonaro.