A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris) já pode pedir música no Fantástico: pela terceira eleição consecutiva, a diretoria para o biênio 2024-2025 foi eleita em chapa única. O juiz de Direito Cristiano Vilhalba Flores, 50 anos, será o sucessor do desembargador Cláudio Martinewski, também ele eleito em chapa única e precedido por outro candidato de consenso, o juiz Orlando Faccini Neto.