Existe um plano B do governo do Estado para o caso de a Assembleia não aprovar o aumento da alíquota básica do ICMS de 17% para 19,5% e ele será apresentado aos deputados antes da votação. Foi essa a principal novidade da entrevista que o governador Eduardo Leite deu ao RBS Notícias na noite desta quinta-feira (7). Leite confirmou que a revisão (corte) de benefícios fiscais é a alternativa e adiantou que os estudos estão praticamente concluídos.