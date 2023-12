A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) indica que poderá apoiar a proposta do governador Eduardo Leite para aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5% a partir de 2024. A posição da entidade foi discutida na tarde desta segunda-feira (4) com 63 dos 497 prefeitos do RS, após audiência com o governador, realizada na sede da entidade, em Porto Alegre.