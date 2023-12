Após votação virtual encerrada às 15h desta segunda-feira (4), o desembargador Alberto Delgado Neto foi eleito presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) para o biênio 2024/2025, com 77 votos. No pleito, Delgado Neto superou o desembargador Tasso Caubi Soares Delabary, que obteve 69 votos. Houve ainda dois votos em branco. A posse ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2024, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, 13º andar da sede do TJRS, às 14h.