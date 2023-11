Dedicado a discutir assuntos relacionados ao período eleitoral, o seminário Caminhos da Democracia está marcado para quinta-feira (30), em Porto Alegre. O evento é promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do RS (TRE-RS) em parceria com o Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) e a Associação dos Juízes do RS (Ajuris).