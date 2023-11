O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) anunciou nesta terça-feira (28) o repasse de R$ 33,2 milhões para a educação pública gaúcha. A cerimônia de assinatura do ato de parceria entre os Poderes Judiciário e Executivo ocorreu por volta das 16h30min, no Gabinete da Presidência do TJRS, em Porto Alegre.