Pelo menos 41% das secretarias municipais de educação no Rio Grande do Sul não realizam ações consistentes para cumprir a Lei 10.639/03, promulgada há 20 anos para promover a educação antirracista nas escolas. É o que revela a pesquisa "Lei 10.639/03: a atuação das Secretarias Municipais de Educação no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira", conduzida pelos institutos Alana e Geledés.