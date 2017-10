Segundo a projeção do momento, com apenas mais uma vitória o Inter garante o acesso. Não é uma façanha que deva ser imortalizada pelos torcedores, mas é algo muito significativo. O rebaixamento arranha a imagem dos clubes de ponta. O constrangimento colorado de disputar a Série B está chegando ao fim. Para tanto, foi feita uma verdadeira revolução interna no clube.