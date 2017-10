Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Após a vitória sobre o Criciúma, o técnico Guto Ferreira exaltou a sua campanha no comando do Inter. Citando as 11 vitórias nos últimos 14 jogos, o treinador defendeu o desempenho recente da equipe. Sobre a partida deste sábado (21), Guto explicou o crescimento do Criciúma na partida, mas valorizou a reação colorada com as entradas de Camilo e Carlos. Confira o que mais disse o treinador do Inter:

A vitória

"A equipe tinha corrido bastante na terça-feira em Varginha. Começaram a demonstra desgaste. Fomos felizes com as substituições. A equipe voltou a cresce, achou o gol. Tivemos uma grande vitória. Importante para este momento. Nos últimos 14 jogos, 11 vitórias. Uma média bastante importante. Mais do que nunca, temos que seguir. Estamos cada vez mais perto, mas não temos nada garantido,

A partida

"Abrimos 2 a 0, fizemos uma partida boa em parte do jogo. O time não sustentou, mas voltou a ter. sabíamos da dificuldade do jogo. Com 2 a 0 contra, não tinham nada a perder. O Criciúma, de forma organizada, se atirou e ganhou confiança. Ficou no jogo entre não poder tomar e vencer.; Não matamos o jogo, poderíamos ter apagado a chama deles e ter ido para o intervalo. Conseguímos retomar e vencer".

Queda de rendimento

"Não teve segurada, o Criciúma passou a se atirar. Lucão e Silvinho não pararam de lutar e atraíram a equipe. Com o 2 a 1, voltaram para o jogo. Eles acreditaram na chama. Com as mudanças, retomamos o controle".

Campanha

"Os jogadores estão fazendo uma grande competição. No momento certo podem mostrar se estão capacitados. Estamos atentos e buscando aonde temos dificuldades para qualificar e ter um grupo forte"

Pretende realizar testes na equipe

"O Camilo na posição do D'Ale não é teste, só quando ele vai no lado. O Carlos sempre trabalha no lado esquerdo e hoje deu conta do recado na direita. às vezes é uma situação e dentro do que você tem, você arrisca. O Carlos vem muito bem nos treinamentos, o que dá confiança de colocar ele na partida. Ficou muito tempo sem entrar, mas nunca se entregou. Hoje foi coroado com o gol da vitória".

Classificação para a Série A

"Estamos perto, mas ainda falta. Vamos jogo a jogo. Contamos com o nosso torcedor, que foi fantástico contra o Criciúma. Tenho certeza que o Beira-rio estará lotado no sábado. O Ceará está crescendo, com um bom trabalho do Marcelo Chamusca. Temos que ratificar com vitória dentro da casa. Precisamos de 50 mil em casa. Temos que buscar as vitórias que faltam para o nosso objetivo".

Oscilações do time

"Não sei se é ansiedade. Toda alternância passa pelo adversário e situações melhores na tabela da sua equipe. Estamos cobrando o grupo. Na hora da resposta dentro de campo, o Inter, por melhor que seja, não é imbatível ou um time que patrola a todos. Temos que ter um trabalho adequado a cada jogo para buscar o resultado. O time é competitivo, mas não pode baixar a guarda para irmos jogo a jogo até alcançar o objetivo. Neste início de competição, tem dois times que fazem o jogo avassalador: PSG e Manchester City. Mas é início de temporada, quero ver no final".

Crescimento do Criciúma

"Não sei a razão de não enfatizar nossa vitória, querer galgar uma situação negativa. Cada momento é um momento, que hoje foi do Inter. O Criciúma não teve a competência de vencer o jogo. Quem teve foi o Inter".