Com o 2 a 0, o Inter sobrava em campo. À vontade no Heriberto Hülse, trocava passes e envolvia o adversário. Quase marcou o terceiro em três oportunidades entre os 23 e os 25 minutos. Tudo começou em uma jogada de combinação que levou a bola da direita para a esquerda. Uendel cruzou para trás e Sasha chutou, mas o zagueiro salvou em cima da linha. Pouco depois, Damião acionou Pottker, que entregou para D'Alessandro, que se livrou da marcação e concluiu para grande defesa de Luiz. Na cobrança de escanteio, o argentino acertou na trave, quase gol olímpico.

Mas uma bobeada do sistema defensivo devolveu o Criciúma ao jogo ainda antes do intervalo. Aos 32 minutos, Alemão fez uma falta desnecessária do lado direito. Após a cobrança, Danilo Fernandes não saiu, Cuesta e Dourado não saltaram e Edson Borges cabeceou para o gol, 2 a 1. O final do primeiro tempo foi de tensão para o Inter, que sentiu o gol sofrido.