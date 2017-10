Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O árbitro Wagner Reway teve atuação ruim na vitória do Inter sobre o Criciúma por 3 a 2 no Estádio Heriberto Hülse, neste sábado (21), pela 31ª rodada da Série B. Com dois erros capitais, o desempenho esteve abaixo do que se espera de um juiz do quadro da Fifa.

O árbitro equívoco importante ocorreu ainda na etapa inicial. Aos 29 minutos, o volante Barreto deveria ter sido expulso depois de cometer falta no lateral Alemão, do Inter. O jogador do Criciúma, que já tinha levado amarelo por ter atingido o rosto de Edenilson em lance mais cedo, deu um carrinho forte e atingiu o adversário com as travas da chuteira direita. A arbitragem errou ao não mostrar o cartão.

No segundo tempo, o prejuízo foi para o outro lado. O Criciúma teve pênalti não marcado aos 20 minutos. Silvinho entrou na área colorada e foi bloqueado quando faria a finalização. O lateral Alemão, sem chance de alcançar a bola, colocou o pé direito e travou o adversário. O árbitro mandou o jogo seguir e não marcou a infração.

Por outro lado, Wagner Reway também teve acertos que precisam ser registrados. No pênalti claro marcado para o Criciúma, aos 12 minutos da etapa complementar, o juiz tomou a decisão correta ao não mostrar o segundo amarelo para Danilo Silva. Isso porque, de acordo com alteração promovida na regra, o jogador que comete um pênalti e impede um ataque promissor não deve levar amarelo se a falta for imprudente e tentando jogar a bola. Foi o que aconteceu. O zagueiro do Inter deu o carrinho visando a bola, mas atingiu o adversário porque foi mais lento.