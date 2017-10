O Inter venceu o Criciúma por 3 a 2, na tarde deste sábado, no Estádio Heriberto Hülse, em partida válida pela 31ª rodada da Série B. O Colorado saiu na frente com um contra, de Maicon Silva, e na sequência, Victor Cuesta ampliou. O time catarinense diminuiu com Edson Borges e empatou com Silvinho. Na parte final do jogo, Carlos entrou em campo para fazer o gol que deu a vitória ao Inter. Ouça os gols do Colorado, narrados por Sérgio Boaz: