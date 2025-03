Inter aguarda definição do Grêmio para iniciar venda de ingressos para jogo de ida da final do Gauchão

Colorado espera vender as 2 mil entradas que deverão ser destinadas à torcida visitante.

Uma reunião entre Grêmio e Arena Porto-Alegrense definirá as questões básicas sobre a venda de ingressos para os torcedores colorados para a primeira partida da final do Gauchão .

O Inter espera vender as 2 mil entradas que deverão ser destinadas à torcida visitante a partir desta quarta-feira (5). A venda inicialmente será para os associados.

O acordo prévio entre os clubes prevê a repetição da cota dos últimos clássicos para os confrontos no Beira-Rio e na Arena. A direção do Inter aguarda a definição dos preços que serão cobrados para assistir à partida e questões operacionais do rival.