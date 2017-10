O Inter venceu o Criciúma por 3 a 2 no Heriberto Hülse, na tarde deste sábado, em partida válida pela 31ª rodada do Brasileirão Série B. No início da partida, o Colorado fez 2 a 0, com um gol contra de Maicon Silva e outro de Cuesta, mas cedeu empate no decorrer do jogo. Aos 38 minutos do segundo tempo, Carlos que fez o terceiro gol do Inter. Camilo entrou no lugar de D'Alessandro no segundo tempo e deu assistência para o gol da vitória.