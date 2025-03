Lesionados do Inter passarão por teste em reapresentação do elenco 

Borré (E) e Alan Patrick (D) têm chances de retorno no sábado (8). Renan Mattos / Agencia RBS

A terça-feira (4) marca a reapresentação do elenco colorado e o início da preparação para o primeiro jogo decisivo do Gauchão. O dia também poderá ser decisivo para as presenças de Alan Patrick, Borré, Wesley e Bruno Henrique no Gre-Nal de sábado (8).

A ideia é que o trio ofensivo faça testes no gramado do CT Parque Gigante. O meia tem retorno quase garantido para a primeira finalíssima do Estadual. Alan Patrick vem mostrando boa recuperação da entorse no tornozelo direito.

Quem também tem boas chances de ser relacionado para o clássico é Borré. O atacante se recupera de um estiramento muscular na coxa direita. O colombiano também vem apresentando boa evolução.

— Com relação aos retornos, o Borré vem evoluindo bem. Ele tem uma capacidade de evolução boa. O Alan o que determina nesse momento é mais a sensibilidade do local, a recuperação plena do ligamento, já está trabalhando também bem — disse o técnico Roger Machado após a vitória sobre o Caxias.

A situação de Wesley, com lesão muscular grau 2 na coxa esquerda, é a que mais inspira cuidados. O atleta já vem realizando algumas atividades no gramado, mas não tem retorno garantido para o próximo final de semana. Alan Patrick e Wesley se machucaram no dia 12 de fevereiro.

— Ontem (sexta-feira) eu vi o Wesley no campo fazendo alguma coisa. Teremos, penso eu, algum retorno, porque é uma decisão, é importante ter todo mundo à disposição, e pronto para enfrentar dois jogos difíceis — reforçou o treinador colorado.

Volante deverá estar à disposição

O volante Bruno Henrique também será reavaliado na reapresentação do elenco. O camisa 8 pediu para ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Caxias, no último sábado (1°), no Beira-Rio, por ter sentido um desconforto muscular na coxa esquerda. A tendência é de que o companheiro de Fernando fique à disposição.

— Tem que esperar. O Bruno relatou no final do jogo: “professor, senti pesar”. Vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto —revelou Roger.

A reapresentação do elenco colorado está marcada para às 16h30 desta terça. Serão quatro atividades até o clássico Gre-Nal 445.

