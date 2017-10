Em um jogo muito movimentado, o Inter venceu o Criciúma na tarde deste sábado . Confira a tabela da Série B e veja as notas dos jogadores de Guto Ferreira:

Danilo Fernandes

Poderia ter saído no primeiro gol do Criciúma. No segundo, não teve chances. Poucas intervenções ao longo dos 90 minutos. Nota 6