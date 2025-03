Inter aguarda abertura da janela interna para fechar primeiro ciclo de reforços 

O ciclo de reforços do Inter ainda não está fechado. Apesar de ter anunciado três contratações na última semana, a ideia dos dirigentes é colocar mais opções à disposição do técnico Roger Machado na abertura da janela interna.

Nomes analisados

O Inter ainda busca mais um lateral-direito para compor o elenco à disposição do técnico Roger Machado. Um dos nomes tentados foi o de William. O problema é que o técnico do Cruzeiro, o português Léo Jardim, vetou a saída do lateral. A direção avalia outras possibilidades no mercado.