Diego Rosa, Juninho e Romero: quando os reforços do Inter vão estrear?

Roger terá três novidades para a estreia no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Três reforços contratados pelo Inter dentro da janela de transferências desembarcam nos próximos dias em Porto Alegre. Como não podem disputar o Gauchão, Diego Rosa, Juninho e Óscar Romero serão preparados para a estreia no Brasileirão.

A boa notícia para a comissão técnica do Colorado é de que os três jogadores terão um prazo importante de preparação para a partida contra o Flamengo, dia 29 de março, na largada do certame nacional.

Ritmo de jogo

O meio-campista Diego Rosa e o zagueiro Juninho desembarcam em Porto Alegre com ritmo de jogo e em boas condições físicas. Os dois vinham atuando por seu clubes na Europa.

Diego Rosa participou dos 90 minutos na derrota de 5 a 0 do Lommel SK para o RSCA Futures. A partida, válida pela segunda divisão da Bélgica, aconteceu no dia 15 de fevereiro.

Já o zagueiro Juninho foi utilizado no segundo tempo da derrota do Midtjylland, da Dinamarca, para os espanhóis da Real Sociedad. O jogo foi disputado no dia 20 de fevereiro. O time de Juninho foi eliminado da Liga Europa.

A situação que mais chama atenção é a do meia Óscar Romero. O paraguaio ainda não atuou em 2025. A última partida disputada por Romero foi no empate do Botafogo por 1 a 1 com o Vitória. O jogo aconteceu no dia 23 de novembro de 2024, pela 35ª rodada do Brasileirão.

Como ele não teve seu vínculo renovado com os cariocas ao final de 2024, Romero vinha mantendo o condicionamento físico com a ajuda de um profissional contratado pelo atleta.

Estreia no Brasileirão

A ideia é ter os três jogadores à disposição de Roger Machado para a partida contra o Fla. O treinador terá praticamente duas semanas de preparação — após a decisão do Gauchão — para o início do Brasileirão.