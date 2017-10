Alô, gauchada que mora no Mato Grosso! O Inter deve confirmar matematicamente seu acesso à Série A no Estado da região Centro-Oeste do Brasil. Pelo menos, é o que mostra a projeção estatística atual. O time colorado encara o Luverdense na 34ª rodada da Série B, na cidade de Lucas do Rio Verde no dia 6 de novembro (uma segunda-feira à noite).