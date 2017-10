O vice de futebol Roberto Melo exaltou a capacidade do Inter de buscar o resultado após deixar o Criciúma empatar a partida no segundo tempo. Para o dirigente, a reação da equipe na partida mostra o comprometimento dos jogadores na busca pelo retorno à Série A;

– Temos que tentar manter a intensidade. Segundo tempo foi mais difícil. Depois do empate, conseguimos reagir. As mudanças mostram a qualidade do grupo. Quem entrou, mudou o panorama do jogo. Ressaltar a entrega, uma marca do nosso time neste campeonato. Não nos entregamos jamais. Isso nos dá convicção de que estamos no caminho certo – comentou Melo.