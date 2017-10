Carlos fez o gol decisivo da vitória do Inter sobre o Criciúma; atacante não balançava as redes desde 2 de agosto Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O atacante Carlos vive um momento de ascensão no Inter a poucos meses do final do seu contrato. Herói e autor do gol da vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, neste sábado (21), o jogador foi muito elogiado pelo técnico Guto Ferreira pelo seu desempenho nos treinos.

Nas sete partidas restantes na Série B, o jogador deve ganhar mais oportunidades. A dúvida é se este moral elevado e as atuações futuras do atletas serão suficientes para convencer a direção a buscar uma renovação de contrato para a próxima temporada.

— O Carlos vem muito bem nos treinos, o que te passa confiança para colocá-lo na partida, e hoje (sábado), merecidamente, foi coroado com gol, o que é fruto de um trabalho incessante e dedicado dele no dia a dia. Ele ficou um bom tempo sem entrar nos jogos, mas nunca se entregou — disse Guto.

A última vez que Carlos havia balançado as redes foi no dia 2 de agosto, na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no Beira-Rio. Após marcar o gol da vitória no Heriberto Hülse, o atacante se emocionou e chorou na comemoração.

— Fiquei emocionado, depois de muito tempo sem fazer gols. Minha esposa sempre me falava: trabalha que no jogo vai sobrar uma bola para você fazer. Finaliza, que você sabe finalizar. Pude ouvir ela e o gol é para ela. Ela sempre me botou para cima. É fruto do trabalho da semana, eu venho trabalhando bem — explicou o atacante.

Nos 31 jogos do Inter na Série B, Carlos foi titular em apenas três e ingressou no decorrer de oito jogos. Até então, devido ao baixo aproveitamento, a tendência era que o jogador apenas cumprisse o seu contrato e depois fosse devolvido ao Atlético-MG.