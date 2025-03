O que o Inter leva das vitórias sobre o Caxias para a final do Gauchão

Aguirre virou titular da lateral, e Valencia reencontrou as redes. Jefferson Botega / Agencia RBS

Ausente das três finais mais recentes do Gauchão, o Inter volta à decisão estadual em 2025. O time de Roger Machado avança à última parte do campeonato com a melhor campanha, a única invicta.

São oito vitórias e dois empates, um na estreia e outro no jogo contra o Grêmio. É o dono da melhor defesa, com cinco gols sofridos. No caminho, lidou com múltiplos desfalques e chega para o primeiro Gre-Nal desfalcado.

Nas semifinais, venceu o Caxias duas vezes, 2 a 0 no Centenário e 3 a 1 no Beira-Rio. Apesar da superioridade, apresentou alguns problemas.

Zero Hora faz uma análise dos pontos positivos, que fazem os colorados sonharem com a retomada da hegemonia regional, e dos negativos, que os deixam temerosos de que a taça não vá para a Avenida Padre Cacique.

Superação dos desfalques

O Inter chegou à reta final do Gauchão com o departamento médico lotado. Roger ficou sem contar com 11 jogadores em determinado momento.

Apesar dos desfalques nos três setores, a equipe não foi derrotada e encontrou soluções ofensivas. Somente no ataque, o treinador não contou com Alan Patrick, Wesley e Borré, três dos principais jogadores do elenco.

No sábado (1º), somente três jogadores (Vitão, Bernabei e Fernando) do time-base do Brasileirão estiveram em campo. As mudanças forçadas não geraram instabilidade tática diante do Caxias.

— A maneira como Roger soube lidar com o número impressionante de lesões e desfalques foi positiva. Ele foi resolvendo problemas à medida que iam surgindo em busca da melhor campanha — opina o comentarista da Rádio Gaúcha e colunista de Zero Hora Diogo Olivier, que completa:

— Nos últimos anos, sempre havia uma desculpa para o Inter não ir à final. Roger não se vitimizou e foi atrás dessa condição, mesmo com a perda natural de rendimento.

Opções decisivas

Quem supriu as ausências dos titulares na frente decidiu a classificação. Vitinho marcou três gols, dois na ida e um na volta. Valencia balançou as redes duas vezes no segundo jogo. São quatro gols do equatoriano nas últimas seis partidas e uma assistência na temporada.

— A chegada do Vitinho foi muito boa. Ele acrescenta em mano a mano, presença diária. É um jogador que ajuda no balanço defensivo também, é um cara muito, muito grande — avalia Carlos Eduardo Lino, comentarista do SporTV diante do Caxias.

Ele destaca outros potenciais ofensivos na equipe de Roger Machado:

— Eu acho que vai acrescentar bastante o Carbonero, as explosões dele, o jogo fora de casa, a possibilidade de usar espaço. O Valencia, com confiança, também. Se botar os dois para correr, o Carbonero e o Valencia, quem é que chega na frente? O Inter está ganhando cada vez mais recurso tático.

Falta de concentração

Ao mesmo tempo em que construiu larga vantagem sobre o Caxias, nas duas partidas o time demorou a engrenar.

No Centenário, em um jogo de poucas oportunidades, Vitinho marcou duas vezes no segundo tempo. Na volta, o Inter saiu em desvantagem no primeiro tempo e conquistou a virada na etapa final.

Diante de um adversário da Série C, a solução foi encontrada. Mas Lino alerta que o preço de começar as partidas em uma rotação mais baixa pode custar caro diante nos clássicos da decisão.

— O Inter não pode ter o nível de concentração do primeiro tempo (contra o Caxias). Se isso acontecer contra o Grêmio, é provável que o Grêmio não perdoe. Depois, no segundo tempo o time cresce. Mas aquele nível de concentração do primeiro tempo, caso se repita Grêmio não perdoa — pontua.

Lateral é incógnita

Se no ataque os substitutos supriram as necessidades, na defesa um titular da posição demonstrou evolução.

Novo dono da lateral direita, Braian Aguirre se firmou na posição, mas ainda desperta confiança, segundo Diogo Olivier:

— O seu maior problema é ir para a final sem força máxima. Mesmo que joguem, Alan Patrick e Borré estarão descontados. Fernando e Bruno Henrique não suportam o jogo todo. No lado direito, com Aguirre de lateral, o risco defensivo é grande.

