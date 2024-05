Invadido pelas águas em 1941 e 2024, um complexo de prédios é simbólico para a economia de Porto Alegre. Perto do Guaíba, os pavilhões estão na Rua Frederico Mentz, no bairro Navegantes. Em 1941, abrigavam a poderosa fábrica de roupas Renner, quando a economia porto-alegrense era baseada nas indústrias e no comércio. Em 2024, os prédios são ocupados pelo Instituto Caldeira, um hub de inovação, âncora da aposta da cidade no setor de tecnologia.