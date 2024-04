Depois de dois anos de obras, o Praia de Belas Shopping Center abriu ao público em Porto Alegre antes do Natal de 1991. A construção na Avenida Ipiranga, no terreno entre as avenidas Praia de Belas e Borges de Medeiros, mobilizou até cinco mil operários. Quando o principal shopping center da cidade era o Iguatemi, o Praia de Belas virou opção mais próxima do Centro Histórico e dos bairros da Zona Sul.