Adriano cai no choro com mensagem do pai feita por IA em jogo de despedida no Maracanã

Emoção, reencontros e alegria marcaram a tarde deste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida de despedida de Adriano, entre "Flamengo Legends" e "Amigos da Itália", foi especial. Não apenas pelos craques reunidos, como Romário, Ronaldo, Zico, Petkovic, Dida e Materazzi, mas também por uma mensagem criada por Inteligência Artificial do pai do ex-jogador, Almir, que morreu em 2004. A homenagem levou o Imperador às lágrimas.

"Foram muitos momentos, né, meu filho? Sempre te falei, não desiste, você pode mais, você consegue, e olha no que deu, essa festa linda, tudo para você. Você não merece nada menos do que isso, todo mundo te ama, não só pelo jogador que você foi, mas pela pessoa que você é, uma pessoa de verdade. Eu estou muito orgulhoso", disse parte da mensagem exibida com a voz do pai de Adriano.

Em seguida, ele pediu para o filho vestir a camisa do Flamengo, entregue pela mãe, já no gramado. Adriano revelou, na biografia recém-lançada, a importância da figura do pai e como o tiro que Almir levou, quando o Imperador era criança, teve um impacto em sua vida.

Além do momento de emoção proporcionado pela mensagem feita por IA, o jogo teve mais momentos emocionantes. Um deles foi o Imperador atuando ao lado do filho Adrianinho, no segundo tempo.

O ex-jogador começou a partida com a camisa do Flamengo, e no segundo tempo vestiu o uniforme dos "Amigos da Itália". Foi pelo lado dos italianos que Adriano marcou seu primeiro gol na partida, de cabeça. Ainda no segundo tempo, o Imperador mudou mais uma vez de lado, e voltou a vestir a camisa do Flamengo. E foi com as cores do clube carioca que Adriano marcou seu último gol.