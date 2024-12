Aeroporto binacional de Rivera ainda aguarda voos brasileiros

Construído em 1979, terminal passou por reformas André Ávila / Agencia RBS

A reinauguração do aeroporto binacional de Rivera, no Uruguai, completará um ano na próxima quarta-feira (11). Localizado a 10 quilômetros do centro de Santana do Livramento, o terminal - oficialmente chamado de Presidente Oscar Gestido - ainda não conseguiu receber voos brasileiros neste período.

No ano passado, autoridades dos dois países participaram da cerimônia que pretendia incentivar a aviação entre Porto Alegre e a fronteira oeste. A companhia aérea Azul chegou a anunciar que começaria a operar dois voos semanais no primeiro semestre de 2024, o que não se confirmou.

A binacionalização permite que, nas rotas entre o terminal uruguaio e aeroportos brasileiros, sejam cobradas taxas de voos domésticos, que são mais baratas na comparação com taxas de voos internacionais. Na prática, isso reduziria os custos das passagens aéreas entre os dois países.

De acordo com a Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), não há impedimentos burocráticos para a realização dos voos. A binacionalização está em vigor desde dezembro de 2023.

"Do ponto de vista regulatório, os critérios já estão estabelecidos e vigentes. No tratante à operacionalidade, se trata de uma questão que poderá ser respondida por empresas aéreas e pela operadora do terminal, cada uma em seu âmbito específico", explica a agência por meio de nota.

Já a empresa Azul cita que a enchente de maio, que afetou as operações do aeroporto Salgado Filho, frustrou a ação. Por enquanto, não há informações sobre quando estes voos passarão a ser oferecidos.

"A Azul informa que, como empresa competitiva, segue atenta ao mercado e continua avaliando as possibilidades de incremento de sua malha, com voos para Rivera. Com a retomada das atividades no aeroporto Salgado Filho, que aconteceu em outubro, companhia aguarda a finalização das últimas obras de melhorias para, em momento oportuno, divulgar novidades para Porto Alegre (RS).

O governo do Estado anunciou que as companhias interessadas em operar voos do Rio Grande do Sul para o aeroporto binacional terão direito à redução de ICMS para a aquisição do querosene de aviação, benefício fiscal criado pelo governo para estimular voos regionais.

Obras

Construído em 1979, o aeroporto de Rivera passou por obras em 2023. Em agosto, ele foi declarado binacional em um acordo assinado pelos governos brasileiro e uruguaio, sendo o primeiro da América Latina nessa condição.

Acessível aos dois países, mediante cobrança de tarifas domésticas, havia perspectiva de que o aeródromo binacional se transformasse em um corredor para a entrada e saída de brasileiros no Uruguai, com passagens mais baratas.

Experiência breve