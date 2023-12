Com a presença de autoridades brasileiras e uruguaias, foi reinaugurado nesta segunda-feira (11) o aeroporto binacional de Rivera, no Uruguai, que fica na fronteira com Santana do Livramento (RS). Na cerimônia, a companhia aérea Azul anunciou que começará a operar uma linha entre Porto Alegre e Rivera a partir do ano que vem.