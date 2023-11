Previsto para começar a operar em dezembro, o Aeroporto Binacional de Rivera pode servir para impulsionar a presença de turistas brasileiros no Uruguai durante o próximo verão. A nova estrutura ficará localizada na fronteira com o Rio Grande do Sul, a cerca de 10 quilômetros do centro de Santana do Livramento, e pertencerá aos dois países. Trata-se de uma reforma no local, construído em 1979.