Conheça as 4 melhores praias de Fernando de Noronha

Santuário ecológico e Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, Fernando de Noronha tem algumas das praias mais bonitas do mundo . Localizado a cerca de 370 quilômetros da costa brasileira, o arquipélago é banhado por um mar que vai do azul-turquesa ao verde-esmeralda .

Fernando de Noronha oferece, ainda, além de piscinas naturais, trilhas e uma vasta biodiversidade marinha . Os turistas se deslumbram com corais, tubarões, tartarugas marinhas, moreias, polvos, arraias e golfinhos.

A temperatura do mar em Noronha tem em média 26 °C e as águas são tão transparentes e limpas que a visibilidade em alguns pontos pode chegar a 50 metros. Não à toa, este é um dos melhores destinos do mundo para mergulho.