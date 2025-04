5 receitas práticas de frango empanado para o almoço

Frango empanado e recheado Visionsi / Shutterstock | Portal EdiCase

Para um almoço prático e simples, o frango empanado é a escolha perfeita. Por ser uma opção versátil, esse clássico combina com diversos ingredientes, que tornam o sabor da proteína ainda mais irresistível. Além disso, o frango empanado pode ser servido com diversos acompanhamentos, como arroz, salada, purê e até um delicioso creme de milho, que transformam qualquer refeição em um momento especial.

A seguir, confira como preparar receitas de frango empanado deliciosas para inovar o seu cardápio!

Frango empanado e recheado

Ingredientes

4 filés de frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 dente de alho descascado e picado

Suco de 1 limão

4 fatias de presunto

4 fatias de queijo prato

2 colheres de sopa de cream cheese

Folhas de espinafre higienizadas e picadas

1/2 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, abra o peito de frango, sem cortar até o final. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Após, sobre cada filé de frango, coloque uma fatia de presunto, um pouco de cream cheese, espinafre e uma fatia de queijo prato. Enrole e prenda com palitos. Reserve.

Em três recipientes diferentes, coloque os ovos batidos, a farinha de trigo e a farinha de rosca. Passe os filés de frango na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e, por último, na farinha de rosca, apertando para fixar. Disponha em uma panela com óleo quente e frite até dourar. Retire do fogo e coloque em um recipiente forrado com papel-toalha. Sirva em seguida.

Frango empanado com queijo e chips de tortilha

Ingredientes

500 g de filé de frango

2 ovos batidos

1/2 xícara de chá de chips de tortilha triturados

1/2 xícara de chá de farinha de rosca misturada com queijo parmesão ralado

ralado Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os filés de frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em três recipientes diferentes, coloque os ovos, a mistura de farinha de rosca e os chips de tortilha triturados. Passe os filés de frango na mistura de farinha de rosca, nos ovos batidos e, por último, nos chips de tortilha, apertando para fixar. Leve uma panela com óleo ao fogo até aquecer. Coloque os frangos empanados e frite-os até dourarem. Sirva em seguida.

Coxa de frango empanada

Ingredientes

1 kg de coxa de frango sem pele

1 dente de alho descascado e picado

2 colheres de sopa de molho tarê

200 ml de iogurte natural

1 colher de sopa de páprica doce

1 ovo batido

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com alho, molho tarê, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque as coxas de frango na panela e frite-as até que fiquem douradas. Desligue o fogo e reserve.

Em um recipiente, coloque o iogurte natural, a páprica doce, o ovo batido, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Passe as coxas de frango na mistura e finalize na farinha de rosca. Disponha em uma panela com óleo quente e frite até dourar. Sirva em seguida.

Frango empanado com flocos de aveia PutriVania2422 / Shutterstock | Portal EdiCase

Frango empanado com flocos de aveia

Ingredientes

500 g de filé de frango

Suco de 1 limão

2 ovos batidos

1 xícara de chá de flocos de aveia

1 xícara de chá de farelo de aveia

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o filé de frango e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em três recipientes diferentes, coloque os ovos batidos, o farelo de aveia e os flocos de aveia. Passe os filés de frango no farelo de aveia, depois novos ovos batidos e, por último, nos flocos de aveia, apertando para fixar. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 25 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Tirinhas de frango empanadas com flocos de milho

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em tiras

cortado em tiras 1 colher de chá de sal

1 colher de chá de páprica defumada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de alho em pó

Suco de 1/2 limão

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 ovos batidos

2 xícaras de chá de flocos de milho triturados

Modo de preparo