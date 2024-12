Turistas de 60 nacionalidades , incluindo brasileiros, terão que apresentar uma autorização online para acessar 30 países da Europa a partir de 2025. A data ainda não foi divulgada, mas de acordo com Ylva Johansson , comissária de assuntos internos da União Europeia, o documento passará a ser exigido em meados do mês de maio.

As regras vigentes estabelecem que, quem viaja para turismo ou negócios , necessita apenas de um passaporte válido durante o período de permanência nessas localidades. Com a implementação da nova regra, o turista deverá solicitar a autorização, a qual será vinculada digitalmente ao documento tradicional .

Países que passarão a exigir

Quem precisa?

Brasileiros que planejam visitar um dos 30 países europeus listados para uma estadia de, no máximo, 90 dias dentro de qualquer período de 180 dias precisarão do ETIAS. O documento será válido apenas para contextos de férias, negócios ou trânsito pelos territórios . Para motivos de estudo e moradia, por exemplo, continuará sendo necessário um visto conforme a modalidade de permanência.

Como solicitar?

O ETIAS não está em operação no momento e nenhuma aplicação está sendo coletada. Com a abertura dos pedidos, eles deverão ser realizados por meio do site oficial do ETIAS ou por meio de aplicativo. Os canais serão disponibilizados com a implementação da autorização.