Bulgária e Romênia entram para o Espaço Schengen de livre circulação europeia

"É um momento histórico para finalmente dar as boas-vindas à Bulgária e à Romênia como membros plenos de Schengen", afirmou em um comunicado Sandor Pinter, ministro do Interior da Hungria, país que exerce a presidência semestral rotativa da UE.

Os dois países do leste da Europa entraram para a UE em 2007, mas apenas em março deste ano se integraram parcialmente ao Espaço Schengen, com a abertura de viagens aéreas e marítimas sem controles de fronteira.

Com a incorporação, a zona de livre circulação passa a englobar 29 países: 25 dos 27 da UE (as exceções são Irlanda e Chipre), além de Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.

Viena, no entanto, anunciou na segunda-feira que não usaria seu veto na reunião de ministros da UE desta quinta-feira, abrindo o caminho para a entrada total das duas nações em 1º de janeiro de 2025.

"Esta é uma decisão histórica que marca o fim do processo de acesso dos dois países à zona de livre circulação da UE, um objetivo fundamental tanto para a Bulgária quanto para a Romênia desde sua entrada na União Europeia", afirmaram os dois países em um comunicado conjunto.

- Acordo com a Áustria -

O último obstáculo era a Áustria, que reclamava do número de migrantes sem documentos que chegaram ao seu território devido à frágil proteção das fronteiras externas do Espaço Schengen.

Viena finalmente retirou o veto após um acordo com os dois países, assinado em Budapeste, que prevê a presença de guardas de fronteira entre a Turquia e a Bulgária, além de controles temporários nas rotas terrestres durante um período inicial de seis meses.

Em um comunicado, o Conselho destaca que, a partir do momento em que aderiram à UE, os dois países passaram a aplicar partes do marco jurídico do espaço de livre circulação.