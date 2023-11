O Aeroporto Binacional de Rivera, que terá uso compartilhado entre Brasil e Uruguai, será inaugurado no dia 11 de dezembro. A expectativa é de que o terminal, que contou com investimentos de US$ 12,8 milhões em uma ampla reforma, possa reduzir o custo do comércio na região, além de baratear e viabiliza o transporte aéreo de passageiros na região.